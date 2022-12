Tristan findet zwei neue Mieter für ehemaliges Pontis

Die Riege Software International GmbH und die Confinac Financial Services GmbH werden neue Mieter im ca. 8.100 m² Nutzfläche umfassenden Büroobjekt in der Otto-Hahn-Straße 4 in Meerbusch, das bislang unter dem Namen „Pontis“ bekannt war. Das Gebäude diente Epson lange Zeit als Hauptquartier [wir berichteten] und erhielt kürzlich ein Rebranding. Künftig wird die Immobilie den Namen „WellWorkers“ tragen.

