Tristan kauft Wohnportfolio für 284 Mio. Euro

Der Fonds EPISO 5 von Tristan Capital Partners hat 100% der Anteile an der in Berlin ansässigen Immobiliengesellschaft Industrie und Handel Aktiengesellschaft für Vermögensverwaltung (INHAG) im Wege eines Share Deals erworben. Als Joint Venture und Operating Partner wird der Fonds mit KauriCAB zusammenarbeiten. Der Immobilienwert beläuft sich auf circa 284 Millionen Euro.

.

Das Portfolio umfasst insgesamt 23 an zentralen Standorten gelegene Wohn- und Gewerbeobjekte. Davon befinden sich allein 21 Gebäude in Berlin, davon 16 Immobilien in den Bezirken Mitte, Friedrichshain und Prenzlauer Berg. Die beiden weiteren Objekte sind ein bekanntes Gebäude mit gemischter Nutzung in Leipzig sowie einem Wohngebäude-Komplex in Bad Homburg. Die vermietbare Fläche des gesamten Portfolios beläuft sich auf ca. 77.416 m², davon entfallen ca. 60 Prozent auf Gewerbe- sowie etwa 40 Prozent auf Wohnflächen.



Zum Portfolio gehören die u.a. die Objekte

• Oranienburger Straße 4-5

• Bergaustraße 1-12

• Wallstraße 15

• Heidenfeldstraße 15

• Kastanienallee 100



Laut Constantin Plenge, Executive Director von Tristan Capital Partners, liegen einige der Objekte in strategisch günstig gelegenen Bezirken von Berlin, von denen Tristan glaubt, dass sie sich in den nächsten Jahren trotz Covid-19 Krise behaupten werden. Zudem biete die Aufteilung von Gewerbe- und Wohnimmobilien dem Fonds attraktive Diversifizierungsvorteile und bietet einen attraktiven Grundstein ein bedeutendes Wohnexposure in Deutschland zu einem attraktiven Preis aufzubauen.



Der Fonds wird ein Joint Venture mit der in Berlin ansässigen KauriCAB als Operating Partner eingehen. Beraten wurde der Fonds von Greenberg Traurig und PwC. P+P Pöllath + Partners hat die Aktionäre der INHAG beraten.