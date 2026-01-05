Triqbriq-System: Netto setzt für Erweiterung auf Holzbausteine

Netto Marken-Discount erweitert seine Filiale in Fulda – und setzt dabei als erster Discounter in Deutschland auf das modulare Holzbausystem Triqbriq. 2.600 Holzbausteine kommen beim Anbau im Bestand zum Einsatz. Die CO₂-speichernden Elemente ermöglichen einen sortenreinen Rückbau und gelten als Vorbild für zirkuläres Bauen. Die Wiedereröffnung ist für März 2026 geplant.

.

Die Holzbausteine – sogenannte Briqs – werden aus Industrieholz, Kalamitätsholz und rückgebautem Holz hergestellt und kommen ohne den Einsatz von Klebstoffen oder anderen künstlichen Verbindungsmitteln aus. So wird Holz vor Wertschöpfungsketten gerettet, die aktuell noch oft mit dem Verbrennen der Ressource enden. Die handlichen Holzelemente werden aufeinandergesteckt und mit Buchenholzdübeln fixiert. Diese Methode ermöglicht einen sortenreinen Rückbau, maximale Flexibilität bei zukünftigen Nutzungsänderungen und vollständige Kreislauffähigkeit. Laut drittverifizierter Umweltproduktdeklaration sind in den Holzbausteinen rund 57,5 Tonnen CO₂ eingelagert. Die mikro-modulare Konstruktion ist rückbaubar und bietet so auch in Zukunft maximale Flexibilität für Weiternutzungen.



Mithilfe der Holzbausteine wird in Fulda die Verkaufsfläche von 672 m² auf 913 m² erweitert. Nach Baustart im November 2025 und Start der Briqs-Verlegung im Dezember – im laufenden Betrieb – wird die Netto-Filiale ab Mitte Februar für den finalen Umbau geschlossen. Die Wiedereröffnung der erweiterten Filiale ist für den 24. März 2026 geplant.



„Mit der Erweiterung unserer Filiale in Fulda mit 2.600 Holzbausteinen setzen wir erneut ein Zeichen für unsere nachhaltigere Expansionsstrategie und zeigen, wie vielseitig und ressourcenschonend Holzbauvarianten für den Filialbau und die Standortentwicklung genutzt werden können. Wir sind stolz darauf, durch innovative Baukonzepte sowohl unsere CO₂-Bilanz zu verbessern als auch die Kreislauffähigkeit unserer Standorte zu erhöhen“, sagt Christina Stylianou, Leiterin der Unternehmenskommunikation bei Netto Marken-Discount.



„Gerade mit Blick auf die Nachhaltigkeit ist das Thema Bauen im Bestand in der Baubranche aktuell in aller Munde. Wir sind sehr stolz, dass Netto auf unser System setzt und einen Bestandsanbau mit unserem Triqbriq-System realisiert. Das ist ein starkes Signal in den Markt und ein Meilenstein für das zirkuläre Bauen“, sagt Maximilian Wörner, Vorstand der Triqbriq AG.



Nachhaltige Filialmaßnahmen wie eine Photovoltaikanlage, Dachbegrünung mit Photovoltaikanlage, Wärmepumpe, Wärmerückgewinnung, Ladeparkplätze für E-Autos und überdachte Fahrradladeplätze für E-Bikes sind vor Ort bereits in Planung. Weitere nachhaltige Energie-, Klima- und Lichtkonzepte wie optimierte Gebäudedämmung und moderne LED-Beleuchtung sind bei der Filiale bereits umgesetzt und gehören zu den Baustandards von Netto, um aktiv im Filialnetz den Gesamtenergiegebrauch des Unternehmens zu senken.



Die Erweiterung der Filiale in Fulda mit Holzbausteinen markiert einen weiteren Schritt in der Expansionsstrategie von Netto. Die Filialstandorte sind neben der umweltfreundlicheren Gestaltung des Sortiments und der Geschäftsmodelle eine der drei Hauptsäulen der Netto-Strategie zur Kreislauffähigkeit.



Nach der erfolgreichen Umsetzung ganzheitlicher Holzbaufilialen wie im bayerischen Creußen und einem großen Holzmodulbau in Dortmund (NRW) integriert Netto nun eine weitere innovative Bauweise in sein Filialnetz. Diese vielseitigen Holzbauvarianten ermöglichen es, das Filialnetz kontinuierlich ressourcenschonender und umweltfreundlicher zu gestalten. Die gewonnenen Erkenntnisse aus diesen Projekten fließen in zukünftige Standortplanungen ein und optimieren die Umsetzung.