Ein Trinkgut-Getränkemarkt hat in Heinsberg den Besitzer gewechselt. Brockhoff hat erfolgreich bei dem Verkauf eines Fachmarktes mit 1.034 m² Gesamtmietfläche zwischen zwei Privatpersonen beraten. Der Getränkemarkt ist langfristiger Mieter des Objekts. Die Immobilie befindet sich in bester Fachmarktlage in einem gut angebundenen Gewerbegebiet und bietet auf über 3.330 m² Grundstücksgröße

[…]