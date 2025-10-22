Trigonum verkauft Neue Mitte Steppach in Neusäß-Steppach

Das Neubauprojekt „Neue Mitte Steppach“ in Neusäß-Steppach wurde nach einer Vertriebszeit von nur sechs Monaten erfolgreich im Globalverkauf an zwei Investoren vermittelt. Insgesamt umfasst das Projekt in der Ulmer Straße 14 moderne Eigentumswohnungen, verteilt auf zwei Mehrfamilienhäuser samt gemeinsamer Tiefgarage, die künftig langfristig im Bestand der Käufer verbleiben und vermietet werden. Das Projekt wird von der Trigonum GmbH als Bauträger realisiert, die Bauausführung übernimmt das Bauunternehmen Marcus Riedelsheimer GmbH. Die Thasos Unternehmensgruppe hat die Transaktionen vermittelt.

„Wir freuen uns sehr über den erfolgreichen Abschluss und die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten“, erklärt Yannick Wirth, Geschäftsführer bei der Thasos Unternehmensgruppe. „Das Projekt Neue Mitte Steppach zeigt einmal mehr, dass hochwertige Wohnbauprojekte in der Region Augsburg auch für langfristig orientierte Investoren nach wie vor äußerst attraktiv sind.“