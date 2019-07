Triebwerk München wächst

Das Triebwerk in Neuaubing wächst um ein weiteres Gebäude. Am vergangenen Freitag startete das Immobilienunternehmen Aurelis Real Estate das Neubauvorhaben auf dem Areal im Münchner Westen. Auf ungefähr 2.140 m² finden Mieter künftig großzügigen Raum zur gewerblichen Nutzung mit Produktions- und Büroflächen.





