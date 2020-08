Das mittelständische Softwareunternehmen Tribe Technologies mietet rund 500 m² im Frankfurter Mertonviertel an. Die neuen Büroflächen befinden sich in der Merton´s Mitte, Lurgiallee 10-12 in Frankfurt. Der Mietvertrag wurde langfristig abgeschlossen. Der Eigentümer wurde im Rahmen eines Landlordmandates von JLL SE betreut und Tribe Technologies wurde exklusiv von Blackolive Advisors…

[…]