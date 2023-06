Die Tage des Intercityhotels am Düsseldorfer Hauptbahnhof sind gezählt. Ennismore eröffnet am Standort Anfang 2024 sein erstes deutsches Tribe-Hotel. Die KNSA Hospitality hat mit Immobilieneigentümer Rüger Holding einen Mietvertrag unterzeichnet und sichert sich damit ihr zweites Lifestyle-Hotel in Düsseldorf. Sie betreibt bereits das 25 Hours am Louis-Pasteur-Platz.

[…]