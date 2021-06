TRI-Invest verkauft Ärztehaus in Dinkelsbühl

Brockhoff Invest hat ein ca. 1.500 m² großes Ärztehaus mit ca. 4.600 m² Grundstücksfläche im bayerischen Dinkelsbühl (Landkreis Ansbach) vermittelt. Im Auftrag der TRI-Invest Immobilien GmbH & Co. KG aus Essen wurde die 1998-2001 erbaute Immobilie an eine Fondsgesellschaft von Mondial verkauft. Die Immobilie in der Kolberger Straße 4 ist langfristig an die radiologische Praxis MVZ Radiologie Dinkelsbühl vermietet.

.

Die KVG wird das Objekt in den Mondial Medicofonds Deutschland I einbringen. "Die ausgezeichnete Objektqualität, verbunden mit der Langfristigkeit des Mietvertrages eines bonitätsstarken Mieters entsprechen genau unserer Investmentphilosophie und -strategie. Mit diesem Objekt bauen wir unser Portfolio an Gesundheitsimmobilien auf ca. 125 Mio. Euro aus. Weitere Objekterwerbe für unseren Medicofonds stehen in 2021 noch an“, so der Sprecher der Geschäftsführung, Michael Vogt.