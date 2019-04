Treugast: Stefanie Salwender steigt zum Director Consulting auf

Stefanie Salwender

© Constanze Fruth

Stefanie Salwender übernimmt die leitende Funktion als Director Consulting und verantwortet den rasant wachsenden Bereich der nationalen und internationalen Hotelberatung bei der Münchner Unternehmensberatung. Salwender, die seit zehn Jahren in verschiedenen Positionen bei Treugast tätig ist, übernimmt die neue Position mit sofortiger Wirkung. Als Director Consulting zeichnet Salwender neben der Mandantenbetreuung für die Leitung des Beraterteams sowie für das strategisches HR-Management und die Qualitätssicherung verantwortlich.

.

„Die Hotelimmobilienberatung und -bewertung ist ein Markt mit stark wachsendem Potential, der eine sensible, neutrale und qualitative Gutachterleistung erfordert. Frau Salwender wird mit ihrer Erfahrung und ihrem großen Engagement die strategische Weiterentwicklung vorantreiben. Mit der Erweiterung der Geschäftsleitung geben wir der Treugast Unternehmensberatung noch mehr Stabilität und stellen zugleich die Weichen für das weitere Wachstum der Gruppe in den nächsten Jahren“, führt Moritz Dietl, einer der Geschäftsführenden Partner, zur Entscheidung führt aus.



Stefanie Salwender ist seit 2009 bei der Unternehmensberatung tätig. Sie verfügt über den Bachelor of Arts in Tourismusmanagement, einen Master of Arts in Management (Accounting & Finance) und ist zertifizierte Sachverständige für Immobilienbewertungen nach CIS Hypzert F. Neben ihrer Expertise im Bereich der Immobilienbewertung obliegt ihr auch die Durchführung von Machbarkeitsprüfungen, Betriebsanalysen, Betreibersuchen, Immobilien-bewertungen und Transaktionen. Die 33-Jährige wirkt federführend als Autorin der Treugast Branchenstudien „Hotellerie und Gastronomie Betriebsvergleich“ sowie des „Treugast Investment Ranking Hotellerie“ mit und ist als Dozentin an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg sowie der ADG Business School tätig.



Die Geschäftsführung der Gruppe besteht weiterhin aus Moritz Dietl, seit 2012 bei der Treugast Solutions Group und seit Januar 2016 Geschäftsführender Partner des Unternehmens, sowie Michael Lidl, seit 2009 für das Unternehmen tätig, und ebenfalls seit Januar 2016 Geschäftsführender Partner [wir berichteten].