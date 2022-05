Treugast erweitert Geschäftsbereich mit Alexander Pesch

Der Hotelmarkt befindet sich pandemiebedingt im Wandel und die Nachfrage nach professionellen Hotelmanagementleistungen wächst stetig. Nun verstärkt Alexander Pesch Treugast als Director Finance und bringt in seinen neuen Arbeitsplatz über 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Finance, Hospitality Management und Hotel Consulting mit.

.

„Mit seiner sehr weitgefächerten Finanzexpertise aus Wissenschaft, Beratung und Operations sowohl in der Ketten- als auch der Privathotellerie vereint Alexander Pesch in einzigartiger Weise das, was Treugast ausmacht. Wir kennen und schätzen Alexander Pesch seit vielen Jahren und sind sehr froh, dass wir ihn für uns gewinnen konnten“, so Michael Lidl, Geschäftsführender Partner Treugast Solutions Group.



Nach seiner Ausbildung zum Hotelfachmann in der Münchener Fünf-Sterne-Hotellerie studierte Alexander Pesch an der Hochschule München Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Hospitality Management. Dem Start ins Berufsleben als Assistant Controller bei Marriott folgte der Karrieresprung als Hotel-/Projekt Controller sowie als Regional Manager Finance für die Hotelgesellschaften IHG und Starwood. Danach wechselte Pesch als hauptamtlicher Dozent an die Hochschule München Fakultät für Tourismus im Bereich Hospitality Management. Während dieser Zeit begann er seine Tätigkeit in die betriebswirtschaftliche Unternehmensberatung für die Hotellerie und Gastronomie zu verlagern. Als Lehrbeauftragter unterrichtet Pesch weiterhin an der Hochschule München sowie an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Ravensburg. Mit seiner Expertise erfüllt er alle Voraussetzungen in einem Team, dass der steigenden Nachfrage nach Hotelmanagement-Leistungen mit maximaler Transparenz und flexiblen Lösungen gerecht wird.



Damit baut die Treugast Management rund um das Führungsteam der beiden Geschäftsführenden Partner Moritz Dietl und Michael Lidl sowie Caroline Palazzolo, Director Business Development, ein Tätigkeitsfeld aus, dem in Krisenzeiten wie diesen eine besondere Bedeutung zukommt.