Treugast befördert Alexander Pesch

Die Treugast Solutions Group hat ihren bisherigen Director Finance Alexander Pesch befördert. Der Group Director verantwortet seit September auch den Bereich Mitarbeiterentwicklung.

Mit Alexander Pesch konnte das Unternehmen bereits im Februar 2022 einen ausgewiesenen Experten im Bereich Hotelfinanzen und Hospitality Management in leitender Position gewinnen, der sich in kurzer Zeit als versierter Ansprechpartner in diesem Bereich etablieren konnte.



Aufgrund seiner herausragenden Leistungen und kompetenten Führung wurde Alexander Pesch mit September 2023 zum Group Director für beide Treugast Gesellschaften ernannt. In dieser Position trägt er nicht nur die Verantwortung für den Bereich Finanzen der geführten Hotels, sondern fungiert auch als Schnittstelle zwischen der Geschäftsführung und dem Young Professional Team. Zudem ist er maßgeblich für die umfassende Mitarbeiterentwicklung des gesamten Young Professional Teams verantwortlich, einschließlich der individuellen Förderung sowie der fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung.



Mit über 25 Jahren Erfahrung in den Bereichen Hotelfinanzen, Hochschulbildung für Hospitality Management und Hotelunternehmensberatung bringt Pesch ein tiefgehendes Verständnis für die komplexen Herausforderungen der Branche mit. Seine berufliche Laufbahn begann er in der Hotellerie, bevor er sich in den Bereichen Finanzen und Bildung spezialisierte.