Treuenburg mit Ankäufen in Erfurt und Bad Langensalza

Die Treuenburg Group hat in Bad Langensalza und Erfurt zwei Objekte angekauft. Beide Objekte sind jeweils zentrumsnah gelegen sowie mit jeweils guter Anbindung an die lokale Verkehrsinfrastruktur, Einkaufsmöglichkeiten und Möglichkeiten der Naherholung. Die Landeshauptstadt Erfurt und das etwa eine halbe Autostunde von Erfurt entfernte Bad Langensalza sind auf dem Bestandsimmobilienmarkt als Standorte mit Potential bekannt. Die Objekte wurden von privaten Investoren übernommen.

Das Wohnhaus in der Erfurter Schlüterstraße 5 verfügt über 10 Wohneinheiten mit einer Nutzfläche von 812 m², das Gebäude in der Rathenaustraße 8 in Bad Langensalza bietet ebenfalls 10 Wohneinheiten und eine Gewerbefläche. Hier beträgt die Mietfläche insgesamt 609 m².