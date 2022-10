Treuenburg kauft am Erfurter Hirschgarten zu

Mit einem weiteren Ankauf in der Regierungsstraße konnte die Treuenburg Group dritten Quartal 2022 eine strategische Lücke auf dem Carré rund um die Thüringer Staatskanzlei am Hirschgarten in der Erfurter Innenstadt schließen. Verkäufer war ein privater Investor aus Baden-Württemberg.

.

Laut Treuenburg ergeben sich besondere Vermarktungschancen für das Grundstück in der Regierungsstraße 4 aus der direkten Nachbarschaft und der baulich angrenzenden Neuwerkstraße 50, die bereits Teil des Unternehmensportfolios ist. So können Flächen künftig zusammengelegt und als Ganzes vermarktet werden.



Die Regierungsstraße 4, einst bekannt als das „Haus zum ersten Schweinskopf“, wurde im Jahr 1800 erbaut. Zu den gewerblichen Mietern des kernsanierten Objektes zählen ein Café, eine Praxis und ein Einzelhandelsgeschäft. Das Gebäude bietet eine vermietbare Gewerbefläche mit sechs Einheiten auf 424 m² und drei Wohneinheiten mit 220 m². Die Grundstücksfläche beträgt 269 m².