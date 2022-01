Treuenburg Group investiert erstmals in Gera

Mit dem Ankauf eines Mehrfamilienhauses mit einer Wohnfläche von 495 m² ist die Treuenburg Group nun auch in der Stadt Gera aktiv. Damit baut die Investmentgesellschaft ihr Portfolio in Thüringen weiter aus und ist inzwischen in 14 mitteldeutschen Städten vertreten.

.

Das Objekt in der Felsenstraße 1 in Gera ist vollvermietet und befindet sich in attraktiver Wohnlage unweit des Stadtzentrums. Sowohl die Anbindung ans öffentliche Verkehrsnetz, als auch an die allgemeine Infrastruktur (Nahversorgung, Ärzte, etc.) sind ebenfalls nahe gelegen. Umfängliche Sanierungsarbeiten wurden im Jahr 2018 getätigt.



Erst kürzlich hat sich Amazon mit seinem mitteldeutschen Logistikzentrum einschließlich der Schaffung von 2000 Jobs in Gera niedergelassen [wir berichteten]. Darüber hinaus liegen in Gera die Miet- und Ankaufspreise im Vergleich zum bundesdeutschen Schnitt niedrig, jedoch mit steigender Tendenz.