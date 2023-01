In der Residenzstadt Gotha konnte die Treuenburg Group bereits Ende 2022 ein Gewerbeobjekt akquirieren. Der Gebäudekomplex in der Harjesstraße 12 liegt in einem Gewerbegebiet im Süden der Stadt nahe der Bundesstraße 247 und unweit der A4. Das Objekt verfügt über eine vermietbare Gewerbefläche von 2.985 m² auf einem 6.298 m²

[…]