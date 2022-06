Im 2. Quartal 2022 konnte die Treuenburg Group das ehemalige „Große Herrenberg Center“ in der Stieler Straße 1 in Erfurt erwerben. Derzeit befindet sich das Unternehmen in der Ideenfindungsphase für das 10.000 m² große Grundstück, deren einziger Mieter aktuell die Deutsche Post auf einer Fläche von 8.000 m² mit einem Briefzentrum ist.

.