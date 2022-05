Treuenburg erweitert Innenstadtportfolio um vier Objekte

Die Treuenburg RE hat in den ersten zwei Quartalen im Rahmen eines 50:50 Joint Ventures mit den Investoren MOGK und Fontas ihren Bestand in der Erfurter Innenstadt ausgebaut. In den vergangenen Wochen erwarb das JV vier vollvermietete Wohn- und Geschäftshäuser in der Toplage des historischen Stadtzentrums.

