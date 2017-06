Treue-Versprechen an Tegel und/oder „eine dritte Piste für den BER“

Wenn das so weitergeht, erledigt sich die ganze BER-Geschichte als Milliardengrab: Air-Berlin-Chef Thomas Winkelmann verknüpfte seine öffentliche Beteuerung, dass die krisengeschüttelte Airline nun doch keine Staatsbürgschaft benötige, kurzerhand mit der Proklamation, Air Berlin werde dem BER die kalte Schulter zeigen und in Tegel bleiben, so die alte Dame weiter betrieben wird. Kurze Zeit später erklärte Lufthansa-Chef Wolfgang Weber gegenüber n-tv ebenfalls das Feld in Tegel nicht räumen zu wollen. Und: „Wenn Tegel offen bleiben würde, werden auch andere Fluggesellschaften an Slots in Tegel festhalten.“ Ryanair hatte schon lange vernehmlich den Finger gehoben. Für den 24. September ist ein Volksentscheid über die Fortführung Tegels angesetzt.

.

Die Lufthansa geht allerdings davon aus, dass Tegel – trotz Bürgervotum – geschlossen wird. Wobei die Debatten im Senat aktuell hohe Wellen schlagen. Dessen Mehrheit will an der planmäßigen Zusperrung von Tegel festhalten. Zumal das Planfeststellungsverfahren für die Betriebserlaubnis des BER die Schließung Tegels zur Grundlage hat. Neben der FDP- plädieren inzwischen aber auch große Teile der CDU-Fraktion für die Weiternutzung des in die Jahre gekommenen Flughafens.



Vor diesem Hintergrund mutet es fast abenteuerlich an, was Ex-Senator Thomas Heilmann – ebenfalls medienwirksam – fordert. Der frühere Justizsenator und aktuelle Kreischef der CDU in Steglitz-Zehlendorf diktierte dem Tagespiegel die seiner Meinung nach unabdingbare Notwendigkeit einer dritten Startbahn für den BER in die Feder: „Der Ausbau des BER muss dringend kommen.“ Die Finanzierung und den Bau einer dritten Piste für den unfertigen Chaos-Flughafen will der CDU-Politiker privaten Investoren überlassen. Wichtig sei vor allem ein 24-Stunden-Betrieb für den Interkontinental-Verkehr. Deshalb solle die Piste auch „in Sperenberg oder einer vergleichbaren Region“ realisiert – und dann per Zug an den Airport angebunden werden. Womit am BER die Nachtruhe zwischen Mitternacht und 6 Uhr gewahrt bleibe. Eine Ruhe, die am Hauptstadtflughafen in spe derzeit noch 24 Stunden umfasst.



Und wäre dies nicht alles schon genug, da wird bekannt, das Bosch offensichtlich die Fertigstellung des BER bezweifelt. In einem Brief vom 31. Mai, aus dem die „Bild am Sonntag“ zitiert, schrieb der Konzern offensichtlich an die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg: „Derzeit sieht Bosch keine Grundlage für eine Finalisierung der Inbetriebsetzung der Brandmeldeanlagen.“ Zudem nannte der Konzern „1097 Behinderungssachverhalte“. Zudem prüfe der Konzern wohl, die Zusammenarbeit mit dem BER aufzukündigen. Grund sind offensichtlich permanente Planungsänderungen, die eine effiziente Arbeit wohl unmöglich machen.