Treucon veräußert erneut Berliner Fondswohnungen an die Gesobau

Die Treucon Gruppe hat den „Wohnpark Feldtmannstraße/Perler Straße“ mit 24 Wohnungen und ca. 1.772 m² Wohnfläche in Berlin-Pankow an die Gesobau AG veräußert. Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden Parteien am selben Verhandlungstisch sitzen wie Thomas Doll, Geschäftsführer der Treucon Gruppe Berlin, erläutert: „Wir haben abermals bewiesen, dass es auch in Zeiten stark gestiegener Kaufpreise weiteres Potenzial für Projekte in der Rekommunalisierung gibt. Umso mehr freuen wir uns mit der Gesobau AG, zweifelsohne ein Platzhirsch in Berlin-Pankow, abermals einen Kaufvertrag abschließen zu können. Beide Unternehmen kommen damit ihrer gemeinsamen Verpflichtung für bezahlbaren Wohnraum in Berlin nach.“

