Treucon und Kondor Wessels übergeben an Howoge

Rosenfelder Ring 13

Treucon und Kondor Wessels Bouw haben am 27.09.2017 das Wohnhochhaus Rosenfelder Ring 13 an die Howoge übergeben. Das 33 Meter hohe Gebäude mit insgesamt 113 Wohnungen, von denen ein Drittel öffentlich-gefördert ist, entstand in einer Bauzeit von 18 Monaten und wurde ca. zwei Monate vor dem vertraglich vereinbarten Termin an die Wohnungsbaugesellschaft als Enderwerber übergeben. Die Howoge hatte das Projekt Anfange 2016 schlüsselfertig von Treucon als Projektentwickler erworben [Howoge erweitert Portfolio um 600 neue Wohnungen].

Thomas Doll von Treucon ist stolz auf die Leistung des gesamten Projektteams: „Wir haben in Zusammenarbeit mit Faskel Architekten nicht nur eine überragende Architektur und Bauqualität verwirklicht, neben der früheren Fertigstellung ist das Bauvorhaben komplett im Kostenplan geblieben, was bei vielen anderen größeren Projekten nicht unbedingt selbstverständlich ist.„



Die Bebauung im Rosenfelder Ring 13 ergänzt die zwischen 1969 und 1972 entstandene Bestandsbebauung harmonisch und wertet die Eingangssituation in den Grünzug Rosenfelder Ring auf. Die 1,5- bis 4-Zimmerwohnungen zeichnen sich durch kompakte Raumkonzepte und intelligente Grundrisse aus. „Aufgrund der hohen Nachfrage nach kleinen Wohnungen sind auf den elf Etagen im Rosenfelder Ring insbesondere kleine Wohnungen für Senioren, Singles und Studenten entstanden“, so Howoge-Geschäftsführerin Stefanie Frensch. „Bei 80 Prozent der Mieteinheiten handelt es sich um 1,5- und 2- Zimmer-Wohnungen. Die übrigen Wohnungen umfassen drei bis vier Zimmer.“



Mit dem Ziel ein Wohnquartier für alle Generationen zu schaffen, sind sämtliche Wohnungen im Gebäude barrierefrei zu erreichen. Die Erschließung des Grundstücks erfolgt ebenfalls barrierearm. Nahezu alle Wohnungen verfügen darüber hinaus über einen Balkon oder eine Terrasse. Die Mieten werden im Durchschnitt unter 10 Euro/m² liegen. Ein Drittel der Wohnungen wird als geförderter Wohnraum zu 6,50 Euro/m² angeboten.