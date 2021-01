Die Treucon Unternehmensgruppe hat in Berlin-Lichtenberg den 1978 errichteten Wohnkomplex in der Franz-Mett-Straße nach einer umfassenden Instandsetzung noch im Dezember an die landeseigene Wohnungsgesellschaft Howoge übergeben. Damit wächst der Howoge-Bestand um 98 Wohneinheiten.

Fotos: Treucon Real Estate GmbH



