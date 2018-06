Die Treucon Gruppe Berlin errichtet in einer ehemaligen Drogerie in Dresden fünf rollstuhlgerechte Wohnungen. Die ehemalige Einzelhandelsfläche am Hubertusplatz ist Teil eines rund 12.500 m² großen Gebäudekomplexes, in dem die AlexA Gruppe 102 Apartments im Betreuten Wohnen und eine Tagespflege

[…]