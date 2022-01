Treucon meldet Closing für Healthcare Sondervermögen Luise

Die Treucon Gruppe kann das planmäßige Closing für ein achtteiliges Core-Portfolio in der Assetklasse Pflege / Healthcare mit Objekten in den neuen Bundesländern und in Baden-Württemberg vermelden. Den Kaufvertrag hatte der Projektentwickler bereits Ende 2020 abgeschlossen.

Das Sondervermögen Luise umfasst insgesamt 540 Pflegeapartments und 490 Wohneinheiten im Betreuten Wohnen mit einer Gesamtfläche von 64.166 m². Die Standortschwerpunkte liegen in Berlin / Brandenburg, Sachsen, Thüringen und in einem Fall im Schwarzwald. Neuer Eigentümer ist ein nicht näher benannter internationaler Asset Manager. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers GmbH (PwC) war mit der Transaktionsberatung beauftragt und strukturierte das europaweite Investoren-Bieterverfahren für das Fondsportfolio, das in den 90-er Jahren emittiert wurde.



Treucon managte die Bestandsobjekte des Sondervermögens seit 1999 im Fonds- bzw. Asset-Management. Darüber hinaus ergänzte das Unternehmen den Portfolioverkauf mit zwei weiteren Value-Add Objekten an Standorten im Land Brandenburg und im Land Sachsen.



„Wir haben den Closingprozess im Sinne unserer Investoren und in Erwartung weiterer Regulierungen der regionalen Pflegemärkte durchgeführt. Die Beeinträchtigungen durch Corona waren durch ein äußerst professionelles Betreibermanagement eher überschaubar. Der Käufer übernimmt mit CERES ein sehr gut bewirtschaftetes und diversifiziertes Portfolio.“, sagt Thomas Doll, geschäftsführender Gesellschafter der Treucon-Gruppe Berlin.



Der Verkäufer wurde rechtlich und steuerlich von Spek & Kämpf Rechtsanwälte Steuerberater vertreten. Für den Käufer war die Berliner Kanzlei Jung & Schleicher tätig.