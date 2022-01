Treucon entwickelt 220 Wohnungen in Panketal

Treucon entwickelt ein neues Wohnungsbauvorhaben für eine städtische Gesellschaft in Panketal direkt an der nördlichen Stadtgrenze der Hauptstadt. In unmittelbarer Nähe des Klinikstandortes Berlin-Buch entstehen im Eichenring ca. 220 Wohnungen auf einem 17.602 m² großen Grundstück.

Der Berliner Wohnimmobilienspezialist konnte trotz langwieriger Verhandlungen in den letzten 18 Monaten in Kooperation mit einer städtischen Gesellschaft ein attraktives Wohnungsbaugrundstück für bezahlbares Wohnen sichern. Die Treucon unterstreicht mit diesem Projekt im bezahlbaren Wohnen erneut die Synergien, die eine Zusammenarbeit in Kooperationsprojekten zwischen privaten und kommunalen Wohnungsbaugesellschaften hervorbringen kann. Nur so sei es möglich, die ambitionierten Neubauziele der neuen Berliner Landesregierung unter Führung von Franziska Giffey als Regierende Bürgermeisterin zu erfüllen, so das Unternehmen.



„Im kommenden Jahr feiert die Treucon-Gruppe Berlin ihr 35-jähriges Bestehen. Seit 1994 haben wir in Zusammenarbeit mit den städtischen Wohnungsbaugesellschaften in Berlin mehr als 2.500 Wohnungen im so wichtigen Segment des bezahlbaren Wohnens realisiert. Die enorm gestiegenen Grundstückspreise in Berlin und Brandenburg machen es uns immer schwerer, die begehrten Kooperationsmodelle in einem vernünftigen wirtschaftlichen Rahmen entwickeln zu können. Die gestiegenen Baupreise tun ihr übriges. Umso mehr freuen wir uns auf die neue und attraktive Projektentwicklung sowie deren bauliche Realisierungen durch Kondor Wessels Bouw Berlin“, erklärt Thomas Doll, geschäftsführender Gesellschafter der Treucon-Gruppe Berlin.