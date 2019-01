Tresono holt Sven Tomitza

Sven Tomitza

Das bankenunabhängige Family Office Tresono verstärkt sich mit dem Immobilienmanager Sven Tomitza. Der 37-jährige kommt von LEG Immobilien und ist künftig als Geschäftsführer der Tresono Dienstleistungs GmbH sowie für alle Immobilientransaktionen der Mandanten der Tresono Family Office AG verantwortlich.

Tomitza verfügt über rund 15 Jahre Berufserfahrung in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft mit dem Fokus auf Immobilientransaktionen. Er hatte verschiedene Führungspositionen für marktführende Unternehmen inne. Zuletzt war er als Bereichsleiter Akquisition und Vertrieb für die LEG Immobilien AG tätig und zugleich Geschäftsführer der Tochtergesellschaft LEG Consult GmbH. Er bringt weitreichende Erfahrungen in der Abwicklung von kleinteiligen bis hin zu großvolumigen Immobilientransaktionen mit. Bei der LEG war er in vergangenen fünf Jahren für den An- und Verkauf von rund 45.000 Wohneinheiten über Asset- und Share-Deals verantwortlich. Zuvor verantwortete er den operativen Zukauf für die Deutsche Wohnen AG und in der heutigen Corpus Sireo Gruppe. Dabei sammelte er bereits umfangreiche Erfahrungen in Analyse, Bewertung und Umsetzung von Transaktionsverfahren von Immobilienportfolios.