Treptow: Agromex erhält Placet für das Turm-Trio an der Spree

Das Papier mit der Nummer XV-30b VE beendet eine sieben Jahre währende Auseinandersetzung zwischen Politik und Investor, zwischen Architekten und Anwohnern des Alt-Treptower Spreeufers: Die Nummer steht für einen „vorhabenbezogenen“ Bebauungsplan, auf Grundlage dessen Agromex nun tatsächlich seine drei Hochhäuser an der Fanny-Zobel-Straße bauen kann. Die Bezirksverordneten haben ihr Placet erteilt.

Baustadtrat Rainer Hölmer sprach schlussendlich von einem „städtebaulich großartigen“ Konzept – und wischte damit die hitzigen Diskussionen der Vergangenheit um ein zu erhaltendes, unverbautes Spreeufer, um „Verschattung“ und Luxusbebauung, um „Größenwahn“ und Mietpreistreiberei vom Tisch [Neue Türme an der Mediaspree: Nicht breit, aber hoch].



Die neuen Spreetürme von Agromex werden nach den Reißbrett-Vorstellungen des Berliner Architekten Justus Pysall realisiert (er hatte bereits 2012 den ausgeschriebenen Wettbewerb für sich entschieden). Demnach erreichen die beiden Wohntürme eine Höhe von rund 100 Metern und werden auf einem „schmalen“ Sockel gestellt – um sie „leichter“ erscheinen zu lassen. Sie halten insgesamt 208 Wohnungen mit einer Gesamtfläche von 26.600 m² vor. Beschauliche Gesellschaft leistet dem Duo ein 64 Meter hohes Gebäude, das für ein Apartmenthotel mit 154 Zimmern reserviert ist. Auf den 11.700 m² Gesamtfläche sollen überdies kleinteilige Ladeneinheiten realisiert werden. Zum Gesamtkonzept gehört außerdem eine Tiefgarage mit 325 Pkw- und 325 Fahrrad-Stellplätzen. Hinter den Bauwerken werden 3.000 m² Erholungs- und Spielwiese angesät.



Agromex kalkuliert noch in diesem Jahr mit einer Baugenehmigung und hat den Startschuss für die Vermarktung des Projekts „Hotel & Wohnen an der Spree“ für das dritte Quartal 2018 im Kalender vermerkt. Da das Unterfangen schon vor 2012 in Angriff genommen wurde, gibt es keine Auflage für anteilige Sozialwohnungen. Der Berliner Entwickler rechnet mit einem Abschluss des Projekts in 2021.