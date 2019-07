TREP und Round Hill erwerben 13 Studentenwohnheime

TPG Real Estate Partners und Round Hill Capital haben 13 deutsche Studentenwohnheimen erworben. Der Ankauf erfolgte im Rahmen einer neuen strategischen Partnerschaft zwischen den Unternehmen. Die Immobilien waren zuvor Teil des Bestands des Studentenwohnheimspezialisten Deutsche Real Estate Funds. Zum Kaufpreis der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

.

„Deutschland gehört zu den Ländern in Europa, in denen die Zahl der Studenten am größten ist und am schnellsten wächst. Dennoch ist der Studentenwohnsektor immer noch unterentwickelt. Es gibt nur wenige große institutionelle Betreiber“, so Michael Abel, Partner bei TPG Real Estate zum Erstinvestment der beiden Unternehmen in Deutschland.



Die im Rahmen der Partnerschaft angekauften Immobilien umfassen etwa 2.100 Wohneinheiten in neun Städten in ganz Deutschland, unter anderem in Berlin, Bremen und Stuttgart. Die Gebäude befinden sich in kurzer Pendel-Distanz zu den jeweiligen Universitäten der Standorte und sind gut in das Nahversorgungsnetz der jeweiligen Stadt eingebettet. TREP und Round Hill Capital planen Renovierungen sowie Verbesserungen im Betrieb der Wohnheime. Im Rahmen der Partnerschaft sollen weitere Ankäufe getätigt werden. Im Visier sind dabei vornehmlich Bestandsimmobilien, auch solche mit Renovierungsbedarf, sowie Projektentwicklungen in ausgewählten Universitätsstädten in Deutschland. Der Markt ist weiterhin von hoher – und steigender – Nachfrage nach qualitativ hochwertigen und gut geführten Studentenwohnheimen bei gleichzeitigem Produktmangel geprägt.



Der Ankauf stellt die erste gemeinsame Transaktion von TREP und Round Hill Capital in Deutschland dar. In Portugal arbeiten die Firmen bereits im Bereich Studentenwohnen zusammen: Im November 2018 hatten TREP und Round Hill Capital im Rahmen einer strategischen Partnerschaft, ein 39.000 m² großes Grundstück im Zentrum von Lissabon gekauft. Dort entstehen qualitativ hochwertige Studentenwohnungen sowie Wohnungen.



„Round Hill Capital besitzt langjährige Erfahrung in der Investition in Studenten- und Wohnimmobilien. Unser Asset-Management-Ansatz ist nachhaltig und nah am Kunden. In Deutschland investieren und betreiben wir bereits seit 17 Jahren erfolgreich Wohnimmobilien. Im Rahmen der Partnerschaft mit TREP planen wir den Aufbau einer substanziellen Plattform in Deutschland. Darüber hinaus wollen wir unser Geschäft in ganz Europa und den internationalen Märkten entlang unserer bestehenden Strategien im Studentenwohnheim-, Wohn- und Logistikbereich ebenfalls weiter ausbauen“, so Michael Bickford, Gründer und CEO von Round Hill Capital.



Round Hill Capital und TREP wurden bei der Transkation von CBRE beraten. Das Team von Nido Student, die europäische Studentenwohnheim-Betreiberplattform von Round Hill Capital, wird die Partnerschaft mit seiner Erfahrung unterstützen.