Trendwende auf dem französischen Wohnimmobilienmarkt

In den letzten 24 Monaten hat sich in den wichtigsten Wohnmärkten Frankreichs eine bemerkenswerte Wende vollzogen. Sie ist hauptsächlich auf einen starken Pariser Markt zurückzuführen, der 2017 einen Anstieg der Verkaufspreise um 12% verzeichnete. Vor dem Hintergrund einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung erlebt Frankreich eine lebhafte Erholung seines Wohnungsmarktes. Der Macron-Effekt, der seit Sommer letzten Jahres zu beobachten ist, hat zu Optimismus in Regionen wie der Côte d'Azur, der Provence, den Alpen und dem Südwesten Frankreichs geführt, die allesamt eine starke Trendumkehr bei Stimmung, Käuferinteresse und Transaktionsaktivität verzeichnet haben.

Mit der Veräußerung von mehr als einer Million Immobilien hat Frankreich einen neuen Rekord erzielt und das internationale Immobilienberatungsunternehmen Knight Frank rechnet mit einem weiteren Anstieg des Transaktionsvolumens. „Historisch niedrige Zinsen, steigende Hauspreisinflation, wachsende wirtschaftliche Stabilität – Frankreich will den globalen Wohlstand ankurbeln, der seinen Immobilienmärkten 2018 und darüber hinaus Wachstum bringen wird“, sagt Mark Harvey, Head of European Sales bei Knight Frank.



Internationale Käufer sind nach wie vor die treibende Kraft bei hochwertigen Wohnimmobilien. Die Flaute nach dem EU-Referendum erwies sich als nur vorübergehend: Jeder vierte Erwerb von gehobenen Wohnimmobilien ging auf das Konto von Briten. Dreiviertel der Käufer stammen aus Nordeuropa (Benelux, Schweiz, Skandinavien) bzw. aus dem Inland. Zudem zeigen Investoren aus dem Mittleren Osten, den USA und sogar Asien ein größeres Interesse an französischen Immobilien.



Frankreich bietet viele Hotspots – von schönen Städten und charmanten Bergdörfern bis zu bezaubernden Stränden und ausgezeichneten Skigebieten. Die Popularität der unterschiedlichen Immobilienprodukte hängt jedoch sehr von der Lage ab. In Paris sind traditionelle Objekte mit großen Proportionen und historischen Merkmalen am gefragtesten, während in Südfrankreich eine lokale Architektursprache mit einem moderneren Innendesign präferiert wird. Mark Harvey: „Entsprechend variieren die Budgets, wobei die Mehrheit unserer Käufer elegante schlüsselfertige Objekte mit überschaubaren Gärten und idealerweise einer atemberaubenden Aussicht zwischen 2 und 5 Millionen Euro präferieren.“



„Im Gegensatz dazu konzentriert sich die Nachfrage in den Alpen häufig auf Neubauten und 80% der im vergangenen Jahr über unser Netzwerk verkauften Häuser in den Alpen entfallen auf Freiflächen“, so Mark Harvey.