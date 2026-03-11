Trendbarometer: Kreditgeber finanzieren Immobilien zunehmend selektiv

Deutschland bleibt aus Sicht internationaler Investoren ein stabiler Markt für gewerbliche Immobilien. Das zeigt das aktuelle Trendbarometer der Berlin Hyp, für das mehr als 100 Branchenexperten befragt wurden. Hohe Objektqualität, robuste Nutzungsarten und ein verlässlicher Rechtsrahmen stützen die Attraktivität des Standorts. Gleichzeitig agieren Fremdkapitalgeber deutlich selektiver – insbesondere bei Büroimmobilien und risikoreicheren Segmenten.

.

Internationale Investoren blicken aufmerksam auf Deutschland, seine Wirtschaft und den gewerblichen Immobilienmarkt. Die jüngste Trendbarometer-Umfrage des gewerblichen Immobilienfinanzierers Berlin Hyp zeigt, wie der deutsche Markt derzeit wahrgenommen wird – und welche Themen für Investoren und Finanzierer im Fokus stehen:



• Deutschland als Core-Investitionsstandort

• Risiken: Konjunktur statt Zinsen

• Fremdkapital: selektiv statt flächendeckend



Im neuesten Trendbarometer hat die Berlin Hyp mehr als 100 Immobilienprofis zu ihrer Einschätzung des deutschen Marktes befragt.



Deutschland behauptet seine Attraktivität als Investitionsstandort für gewerbliche Immobilien und wird als Stabilitäts- und Qualitätsmarkt wahrgenommen. Die Attraktivität speist sich vor allem aus robusten Nutzungsarten, hoher Liquidität und einem verlässlichen Rechtsrahmen – typisch für einen Core-Investitionsstandort. Dies spiegelt das Umfrageergebnis zur Frage nach denjenigen Faktoren wider, die den deutschen Investitionsmarkt für gewerbliche Immobilien im internationalen Vergleich derzeit besonders attraktiv machen.



Hohe Objektqualität und Baustandards werden mit 28 Prozent am häufigsten als Einzelvorteil genannt – ein klares Vertrauenssignal in die nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Marktes, da sie sowohl langfristige Vermietbarkeit und Wertstabilität sichern als auch den steigenden Anforderungen von Nutzern und Regulatorik gerecht werden. Strukturell robuste Segmente wie Wohnen, Logistik und Lebensmitteleinzelhandel sind mit 21 Prozent ein wichtiger Attraktivitätsfaktor. Stabile rechtliche Rahmenbedingungen (19 Prozent) sowie attraktive Einstiegspreise nach der Preiskorrektur (17 Prozent) unterstreichen das Profil eines verlässlichen Core-Marktes.



Weitere positive Faktoren wie eine große Marktliquidität und eine Diversifikation über Nutzungsarten (6 Prozent), Value-Add-Chancen im Strukturwandel (5 Prozent) und ein hoher Anteil ausländischer Investoren (3 Prozent) ergänzen das insgesamt robuste Standortbild.



Doch wo Licht ist, ist auch Schatten. Auf die Frage nach den Faktoren, die den Standort Deutschland mindern, wird eine schwache Konjunktur und ein unsicheres makroökonomisches Umfeld mit 32 Prozent als wichtigster Negativfaktor genannt. Strukturelle Probleme im Bürosegment – insbesondere Leerstand und weitere Preisbereinigung – folgen mit 22 Prozent und zeigen, dass Büroimmobilien weiterhin als Problemfeld gelten. Ein verhaltenes Transaktions- und Finanzierungsumfeld (18 Prozent) signalisiert, dass vorhandene Liquidität derzeit nur begrenzt wirksam wird. Hohe Regulierung, Bürokratie und politische Standortunsicherheit (17 Prozent) werden als spürbare Belastung wahrgenommen. Segmentrisiken und selektive Nachfrage (4 Prozent) sowie Zins- und Renditeunsicherheiten (7 Prozent) spielen dagegen eine sichtbar geringere Rolle.



Das Ergebnis zeigt, dass die größten Risiken für den deutschen Markt für gewerbliche Immobilien weniger im Zinssystem oder in klassischen Immobilienrisiken gesehen werden, sondern in der gesamtwirtschaftlichen Lage, politisch-regulatorischen Unsicherheiten und dem Transformationsdruck im Bürosegment. Deutschland als Standort wird somit als strukturell solide, aber konjunkturell sowie durch Regulierung und Bürokratie herausgefordert gesehen.



Das Meinungsbild zur Risikobereitschaft der Fremdkapitalgeber ist eindeutig. Segmentdifferenzierte Risikobereitschaft ist mit 60 Prozent die vorherrschende Einschätzung. Das bedeutet, dass die Kreditvergabe stark von Nutzungsart, Lage und Objektqualität abhängt. Eine deutlich sinkende Risikobereitschaft sehen 15 Prozent der Befragten. Selektiv höhere Risikobereitschaft bei Core- und Core+-Objekten wird von 12 Prozent berichtet – gute Lagen und Produkte werden weiterhin aktiv finanziert. Eine unveränderte Risikobereitschaft (10 Prozent) und temporär erhöhte Risikobereitschaft (3 Prozent) spielen eine untergeordnete Rolle.



Fremdkapitalgeber agieren gezielt selektiv. Klar positionierte Core-Objekte mit starken Sponsoren verfügen somit weiterhin über guten Zugang zu Fremdkapital. Schwächere Segmente, insbesondere Büroimmobilien mit strukturellen Herausforderungen, müssen mit restriktiverer Kreditvergabe rechnen.



Für ausländische Investoren haben sich die Rahmenbedingungen bei der Fremdkapitalfinanzierung im deutschen Markt für gewerbliche Immobilien spürbar verschärft. Niedrigere Beleihungsausläufe (Loan-to-Value, LTV) sind mit 27 Prozent der wichtigste Anpassungsfaktor – erwartet werden höhere Eigenkapitalquoten.



Strengere Covenants und intensiveres Monitoring folgen mit 25 Prozent. Kreditverträge werden insgesamt schärfer ausgestaltet. Deutlich höhere Margen und Risikoaufschläge sehen 21 Prozent der Befragten – Risiken werden transparenter eingepreist. Eine stärkere Fokussierung auf die Sponsorqualität (14 Prozent) rückt Bonität, Erfahrung und Verlässlichkeit der Investoren stärker in den Mittelpunkt. Kürzere Laufzeiten und Zinsbindungen (6 Prozent) sowie mehr strukturierte Finanzierungen (4 Prozent) werden ebenfalls genannt. Nur 3 Prozent sehen keine Veränderungen.



Aus Sicht ausländischer Investoren ist der deutsche Fremdkapitalmarkt damit klar risikosensibilisiert. Die neue Normalität umfasst mehr Eigenkapital, strengere Vertragswerke, intensiveres Monitoring sowie höhere Spreads und Risikoaufschläge. Für Kreditgeber wird der Markt damit sicherer, für Investoren zugleich anspruchsvoller und selektiver.



Das Meinungsbild ist eindeutig. Westeuropa ohne Deutschland – insbesondere Frankreich, Benelux und Skandinavien – wird mit 41 Prozent als stärkster Wettbewerber wahrgenommen. Südeuropa, darunter Spanien, Italien und Portugal, folgt mit 20 Prozent. Großbritannien und Irland liegen mit 19 Prozent knapp dahinter. Zentral- und Osteuropa, etwa Polen, Tschechien und Ungarn, erreichen 16 Prozent, während Nordamerika mit 5 Prozent aktuell nur eine Nebenrolle spielt.