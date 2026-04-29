Trelleborg eröffnet Hightech-Logistikzentrum in Gärtringen

Trelleborg Sealing Solutions hat in Gärtringen ein hochmodernes European Service Center eröffnet. Der Standort kombiniert automatisierte Logistikprozesse mit erweiterten Dienstleistungen und stärkt die Rolle des Unternehmens als integrierter Partner entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

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Zu den Kernkompetenzen der Anlage in Gärtringen, Baden-Württemberg, zählt ein hochautomatisierter Betrieb mit Robotik entlang der gesamten Lieferkette vom Wareneingang bis zum Versand. Das Logistikzentrum bietet Platz für 60.000 Behälter, auf die 32 Roboter zugreifen und die Ware zu einem der 26 Versandtore transportieren. Ein Palettenlager und ein fahrerloses Transportsystem mit zehn automatisierten Gabelstaplern ergänzen die Anlage.



Als zentrales Element der europäischen Logistik von Trelleborg geht das Zentrum über traditionelle Logistikprozesse hinaus. Mit einer Fläche von 16.000 m² bietet der Neubau Raum für Dienstleistungen wie Kitting, Verpackungslösungen und Zuschnitt. Darüber hinaus umfasst das Angebot branchenspezifische Lösungen einschließlich Reinraumabwicklung, Komponentenmontage und Beschichtungsprozessen. Qualitätssicherungsdienste ergänzen das Portfolio.



„Unser neues European Service Center ist nicht nur ein bedeutender Meilenstein für uns als weltweit führendes Unternehmen, sondern auch von großer Bedeutung für unsere Kunden und die lokale Region“, sagt Dr. Thomas Uhlig, Managing Director und President Global Supply Chain Management bei Trelleborg Sealing Solutions. „Es unterstreicht unsere Position als Dienstleister, der sich auf die gesamte Wertschöpfungskette unserer Kunden konzentriert, sowie als Entwicklungspartner für maßgeschneiderte Polymerlösungen mit Fokus auf Effizienz, Nachhaltigkeit und technische Exzellenz, die langlebige und innovative Lösungen für industrielle Anwendungen schaffen.“



Strategisch in der Nähe des industriellen Zentrums Stuttgart gelegen, ist die Anlage Teil der Infrastruktur von Trelleborg. Der Komplex beherbergt zudem ein Material Innovation Center, in dem Polymerformulierungen für Dichtungslösungen entwickelt werden. Ergänzt wird dies durch einen Entwicklungsbereich für Recycling, der die Integration nachhaltiger Materiallösungen unterstützt. Laut des Unternehmens treiben Ingenieure und Spezialisten kontinuierlich Verbesserungen voran, um die Umweltauswirkungen zu reduzieren. Dazu gehöre die Entwicklung von Materialformulierungen, die zurückgewonnen und recycelt werden können, ohne die Anwendungsleistung zu beeinträchtigen.



„Wir freuen uns, unseren Kunden nicht nur Logistik zu bieten, sondern sie auch in unseren Innovationsprozess einzubeziehen. Sie können aus erster Hand sehen, wie wir gemeinsam Mehrwert für individuelle Anwendungsanforderungen schaffen – von der Auswahl geeigneter Materialien über die Entwicklung des Designs einer Dichtungskomponente bis hin zur Lieferung“, sagt Prof. Dr. Konrad Saur, Vice President Innovation und Strategic Business Development bei Trelleborg Sealing Solutions.

