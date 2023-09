Trei will künftig mehr institutionelles Eigenkapital einbinden

Trei Real Estate will künftig mehr institutionelles Eigenkapital über Joint-Venture-Strukturen einbinden. Ziel ist die Skalierung des Development-Geschäfts.

.

Die Trei Real Estate GmbH wird künftig verstärkt Joint Ventures mit institutionellen Investoren eingehen. Im Rahmen von Joint-Venture-Strukturen möchte das Unternehmen zusammen mit externen Partnern in Projektentwicklungen investieren und nach Fertigstellung verkaufen. Der Verkauf kann an den Joint-Venture-Partner oder am Markt erfolgen. Die zu entwickelnden Immobilien sollen in den drei Kernmärkten der Trei liegen – in Deutschland, Polen und den USA. Geplant sind hauptsächlich Wohnimmobilien in den genannten Märkten, die Trei sieht aber auch unverändert weitere Chancen für Fachmarktzentren in Polen.



„Wir haben aktuell viele Developments von Wohnimmobilien in den USA, Polen und auch in Deutschland in Prüfung und Vorbereitung und sehen in allen drei Märkten Chancen. Wir wollen dieses Geschäft noch stärker skalieren, brauchen dafür aber externes Kapital. Für das kommende Jahr haben wir bereits sechs Projektentwicklungen in unseren Kernmärkten identifiziert, die sich für partnerschaftliche Beteiligungen besonders eignen.“, kommentiert Pepijn Morshuis, CEO der Trei Real Estate.



Stephan Heinen, Head of Institutional Investment bei der Trei, ergänzt: „Wir sind ein eigenkapitalstarker Entwickler mit einem starken Konzern im Hintergrund. Insofern sind wir derzeit nicht von der Krise am Projektentwicklungsmarkt betroffen. Außerdem haben wir in den genannten Ländern und Nutzungsarten einen guten Track-Record. Das schafft Vertrauen und überzeugt institutionelle Investoren.“



Morshuis fügt hinzu: „Ganz neu ist diese Vorgehensweise für die Trei nicht: Wir haben bereits ein Joint Venture mit Patron Capital zur Entwicklung von unseren Vendo-Park-Fachmarktzentren in Polen mit 50 Mio. Euro Eigenkapital. Im Sommer 2023 haben wir mit Kingstone Real Estate eine Partnerschaft etabliert, um im Rahmen von Joint-Venture-Strukturen Mietwohnungen in Polen zu entwickeln. Zudem haben wir im Juni 2022 ein Wohnprojekt in Mainz in einem Forward Deal an einen deutschen institutionellen Investor verkauft. Auch solche vergleichbaren Projekte wollen wir gerne wiederholen.“



Aktuell hat die Trei insgesamt 5.900 Wohneinheiten in Entwicklung. Davon entfallen 1.400 auf Deutschland, 2.200 auf die USA und 2.300 auf Polen. Parallel dazu werden dieses Jahr neben den schon vier eröffneten Vendo Parks voraussichtlich zwei weitere Fachmarktzentren in Polen eröffnet und 14 weitere Vendo Parks befinden sich in der Entwicklungspipeline.