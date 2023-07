Trei verkauft Wohnprojekt in South Carolina

Die Trei Real Estate GmbH hat mit dem Verkauf ihres Partnerschaftsanteils an einen US-Investor ihr zweites Wohnprojekt in den Vereinigten Staaten abgeschlossen: Es handelt sich um das „Atlantic Beach House“ mit 224 Mietwohnungen, das Mt. Pleasant nördlich von Charleston, South Carolina, liegt. Das Projekt in der 1001 Boopa Ln, das im März 2023 mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von ca. 59,3 Millionen Euro fertiggestellt wurde, wurde gemeinsam mit dem lokalen Entwicklungspartner Middle Street Partners entwickelt.

