Trei und Kingstone kooperieren in Polen

Trei Real Estate und Kingstone schließen eine langfristige und exklusive Kooperation mit dem Ziel, Mietwohnungsprojekte in polnischen Großstädten zu entwickeln. Zeitnah ist der Aufbau eines Investment-Vehikels vorgesehen, über das interessierte Investoren angebunden werden.

.

Kingstone übernimmt die Identifikation und Ansprache der Investoren, den Aufbau einer entsprechenden Investmentstruktur sowie das Fonds- und Asset-Management. Die Trei agiert als Co-Investor und Projektentwickler, erwirbt die Baugrundstücke, führt alle Bauprozesse durch und koordiniert zusammen mit Kingstone den Verkauf nach Fertigstellung. Grundstücke in Warschau und Posen sind bereits angebunden.



„Die Nachfrage nach zeitgemäßen Mietwohnungen ist in Polen ausgesprochen groß, das Angebot dagegen sehr knapp. Die große Mehrheit der Polen lebt in Eigentumswohnungen, denn der private Mietsektor steht erst am Anfang seiner Entwicklung. Jedoch favorisiert die junge Generation die Anmietung von modernen, qualitativ guten Wohnungen, um mobil zu bleiben oder aus Liquiditätsgründen. Die Nachfrage nach Mietwohnungen übersteigt allerdings das Angebot, vor allem in den Großstädten. Schätzungsweise rund 1,5 Mio. Mietwohnungen fehlen auf dem polnischen Wohnungsmarkt bei einem aktuellen Bestand von ca. 10.300 neuwertigen Mietwohnungen – es besteht daher ein dringender Bedarf an Investitionen„, so Pepijn Morshuis, CEO der Trei Real Estate.



Eine Pipeline mit ersten gesicherten Projekten, die im Rahmen der Kooperation realisiert werden sollen, gibt es bereits. Dabei konzentrieren sich Trei und Kingstone auf die Entwicklung von kleineren Wohnungen in innerstädtischen Lagen, die auf die Bedürfnisse von jungen Berufstätigen, Studenten, Expats und jungen Familien zugeschnitten sind. Nachdem die Trei bereits erfolgreich Eigentumswohnungsprojekte umgesetzt hat und in diesem Segment weitere Projekte in Lodz, Breslau und Warschau realisiert, folgen nun die ersten Projektentwicklungen im Bereich der Mietwohnungen. Die ersten beiden Mietwohnungsprojekte in Warschau und in Posen sind weit fortgeschritten. Die Bauaktivitäten in Posen starten in Q4 2023, Warschau folgt im ersten Halbjahr 2024. Weitere potenzielle Standorte für Mietwohnprojekte sind die Städte Krakau, Breslau, Lodz, Katowice oder Danzig.



Der private Mietwohnungsmarkt in Polen bietet große Wachstumschancen. Der wichtigste Grund dafür ist, dass er mit nur einem Prozent Anteil am gesamten Wohnungsmarkt bisher kaum eine Rolle in dem ehemals sozialistischen Land spielt. Denn bis zur politischen Wende Ende der 1980er Jahre befanden sich die Wohnungen in kommunalem Besitz, und ab den 1990er Jahren wurden fast alle als Eigentumswohnungen verkauft.



„Die Zusammenarbeit von Kingstone und der Trei, die beide ihren Hauptsitz in Deutschland haben und ebenfalls über Niederlassungen in Polen mit Mitarbeitern vor Ort verfügen, schafft für interessierte Investoren einen echten Mehrwert. Wir sehen ein großes Potenzial auf dem polnischen Mietwohnungsmarkt, doch bisher gibt es wenige Projekte, an denen sich Investoren beteiligen können. Unser Plan ist, mit den Mietwohnungsprojekten der Trei ein Gesamtinvestitionsvolumen im dreistelligen Euro-Millionenbereich als Anlageplattform für Investoren zu generieren“, ergänzt Philipp Schomberg, Co-Founder und Executive Partner von Kingstone.