Trei startet Vermarktung in der Winsstraße

Trei Real Estate hat mit der Vermietung des Wohnkomplexes an der Winsstraße in Berlin begonnen. Auf dem Grundstück eines ehemaligen Supermarktes entsteht aktuell ein Neubau mit rund 13.800 m² Mietfläche auf sechs Stockwerken. Dabei entstehen 187 Mietwohnungen, ein neuer Nahversorgungsmarkt im Erdgeschoss sowie weitere Gewerbeflächen, deren Fertigstellung für das vierte Quartal 2022 geplant ist.

