Trei schließt Rahmenvereinbarung mit Lebensmittel-Discounter

Nach langen Verhandlungen hat die Trei Real Estate GmbH mit einem führenden deutschen Lebensmitteldiscounter einen umfassenden Rahmenvertrag über 25 Supermarktimmobilien in Deutschland geschlossen. Die Objekte befinden sich im Bestand des Unternehmens und sind seit Langem an den Händler vermietet. Für alle Objekte konnten neue, langfristige Mietverträge abgeschlossen werden. Zwölf der Märkte werden erweitert oder renoviert. Drei weitere Märkte, die sich in guten urbanen Lagen in Berlin und Wiesbaden befinden, kommen für einen Abrissneubau infrage.

„Dem Abschluss der Vereinbarung ging ein längerer Verhandlungsprozess und Interessensabgleich voraus. Mit der geschlossenen Vereinbarung haben wir nun eine Lösung gefunden, von der beide Vertragsparteien profitieren. Für uns als Trei stand vor allem eine langfristige Sicherung der Vermietung unserer Handelsimmobilien im Fokus. Des Weiteren bietet sich die Möglichkeit, drei Projektentwicklungen in sehr interessanten Wohnlagen zu realisieren. Die drei Standorte bieten großes Potenzial für den Neubau von neuen, modernen Handelsflächen im Erdgeschoss und Wohnungen in den oberen Etagen. Damit lassen sich die bestehenden Grundstücke sehr viel effizienter ausnutzen“, kommentiert René Westerheider, Head of Asset Management bei der Trei.



„Die Einigung mit unserem Mieter ist ein wichtiger strategischer Schritt für uns. Unser Deutschland-Bestand umfasst 75 Handelsimmobilien und generiert wichtige Cashflows. Zudem schaffen wir mit der Möglichkeit, drei Immobilien neu zu bauen, die Grundlage für unser weiteres Projektentwicklungsgeschäft und Wachstum in Deutschland“, ergänzt Pepijn Morshuis, CEO der Trei Real Estate.