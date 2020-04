Trei plant nächstes Wohnprojekt in Hamburg

Die Trei Real Estate GmbH realisiert realisiert derzeit neun Wohnungsbauprojekte mit einem Gesamt-Investitionsvolumen von 780 Millionen Euro in Deutschland. Nun hat das Unternehmern in Hamburg Projekt Nummer 10 an der Startlinie. Der Projektentwickler hat sich dafür ein knapp 2.700 m² großes Grundstück in der Bergedorfer Schloßstraße 10 im gleichnamigen Stadtteil Bergedorf gesichert. Die Trei plant in enger Abstimmung mit den örtlichen Behörden ein gemischt genutztes Gebäude mit größtenteils Wohnnutzung an dem Standort. Das Unternehmen, beabsichtigt das Objekt im Bestand zu halten und die Wohnungen zu vermieten. Aktuell stehen auf dem Grundstück noch ein Hotel und ein Parkhaus.

