Trei Real Estate zieht nach Düsseldorf

Die Trei Real Estate GmbH wird im Frühjahr 2020 von Mülheim an der Ruhr nach Düsseldorf umziehen. Das Immobilienunternehmen hat einen Mietvertrag für rund 2.400 m² Bürofläche in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt unterschrieben. Der neue Standort der Trei liegt am Düsseldorfer Flughafen. Die Flächen befinden sich in der Büroimmobilie „Airport Office Six“, die sich derzeit noch im Bau befindet. Vermieter ist die AOS GmbH & Co KG.

