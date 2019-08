Trei plant 150 Wohnungen im Mainzer Zollhafen

Die Trei Real Estate GmbH hat im neuen Stadtquartier Zollhafen Mainz die Baufelder Hafeninsel II und III erworben. Der Projektentwickler plant dort, ca. 150 Miet- und Eigentumswohnungen zu bauen. Das Grundstück besteht aus zwei Baufeldern, die zusammen 11.500 m² umfassen. Dort entsteht in direkter Wasserlage – auf dem Gelände eines 2013 geschlossenen Hafens – ein neues Stadtquartier, das von 2010 bis voraussichtlich 2025 realisiert wird.

