Trei Real Estate feiert Jubiläum in Polen

Trei Real Estate GmbH feiert das 38. Fachmarktzentrum der Marke Vendo Park in Polen.

5.400 m² Mietfläche bietet der neue Standort in der polnischen Stadt Konin, der auch für ein Jubiläum der Marke steht. Die Geschichte dieser Fachmarktzentren begann nämlich ziemlich genau vor zehn Jahren.

.

Im Oktober 2013 eröffnete Trei Real Estate den ersten Standort in Nysa, einer Stadt in der Woiwodschaft Oppeln im Süden Polens. Das aktuell eröffnete Objekt ist an Aldi, Rossmann, Pepco, Dealz, Kakadu, Sinsay und Piekarnia Grochola vermietet. Beim Standort Konin handelt es sich um eine Stadt mit rund 80.000 Einwohnern in der Woiwodschaft Großpolen. Insgesamt hat Trei Real Estate rund 6,4 Millionen Euro in das Objekt investiert.



Allein 2023 eröffnete das Unternehmen damit in Polen sechs neue Fachmarktzentren mit einer Gesamtmietfläche von rund 29.700 m². Neben der jüngsten Neueröffnung in Konin gibt es neue Vendo Parks in Lubin, Lapy, Gorzow Wielkopolski, Krakow und Zambrow. Zu den Mietern in den neu eröffneten Vendo Parks zählen Lebensmittelhändler und Drogeriemärkte wie BIedronka oder Rossmann, aber auch Händler aus den Bereichen Mode oder Elektrotechnik wie Pepco, KiK, Woolworth sowie Mediaexpert. Die Trei investierte 2023 insgesamt rund 35 Millionen Euro in die neuen Standorte.



„Das Segment der Fachmarktzentren bietet in Polen nach wie vor ein großes Wachstumspotenzial“, kommentiert Pepijn Morshuis, CEO der Trei. „Während der Marktanteil von Einkaufszentren aufgrund des veränderten Kaufverhaltens der Kunden rückläufig ist, wächst der Bestand an Fachmarktzentren weiter. Zudem werden sie längst nicht mehr nur als Fläche für große Lebensmittelhändler wahrgenommen. Auch in unseren Vendo Parks ergänzen Dienstleistungen und Marken aus den Bereichen Mode, Schuhe oder Schmuck das Angebot und die Kunden erhalten in der Nähe ihres Wohnorts eine größere Angebotsvielfalt.“



Für das Jahr 2024 plant die Trei weitere Investitionen in den Ausbau ihres Vendo Park Portfolios und plant sechs oder sieben Eröffnungen, unter anderem in Ciechanow, Mogilno, Kostrzyn nad Odra und Sroda Slaska.