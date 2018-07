Trei Real Estate eröffnet achtes Fachmarktzentrum in Polen

Visualisierung des Vendo Park

© 3D Format Barbara Kamieniak-Szafranska

Die Trei Real Estate GmbH ist in Polen weiter auf Expansionskurs. Der europaweit tätige Projektentwickler und Bestandshalter für Wohn- und Einzelhandelsimmobilien hat ein Fachmarktzentrum im polnischen Dabrowa Gornicza in der Nähe von Katowice und Krakau eröffnet. Das Objekt wurde von der Trei entwickelt und soll langfristig im eigenen Bestand gehalten werden. Der Betrieb des Fachmarktes wird unter der Marke Vendo Park erfolgen. Insgesamt hat die Trei rund 9,2 Millionen Euro in das Objekt investiert.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt.

Die Immobilie umfasst insgesamt 7.255 m² Mietfläche. Hauptmieter ist Biedronka, der größte polnische Lebensmitteleinzelhändler. Weitere Mieter sind Tedi (Non-Food), Action (Non-Food), KiK (Textilien), Hebe (Drogerie), JYSK (Einrichtung), Martes Sport (Sportartikel) sowie vier weitere. Es handelt sich um die erste Tedi-Filiale in Polen. Das Objekt ist von einer der Hauptdurchfahrtsstraßen durch die Stadt, die Katowicka Straße, direkt erreichbar.



„Der Ausbau unseres Portfolios polnischer Fachmarktzentren schreitet rasch voran. Mit dem Objekt in Dabrowa Gornicza geht bereits der achte Vendo Park in Polen in Betrieb. Polen bietet großes Potenzial für Fachmarktzentren, da dort in vielen kleineren und mittleren Städten eine erhebliche Unterversorgung besteht. Wir planen, weitere Vendo Parks zu entwickeln und langfristig zu halten,“ kommentiert Pepijn Morshuis, CEO der Trei Real Estate.



Dabrowa Gornicza hat rund 123.000 Einwohner und liegt in unmittelbarer Nähe von Katowice und Krakau. Die Stadt ist ein wichtiger Standort für das verarbeitende Gewerbe und die Industrie. Rund 12.000 Unternehmen sind dort ansässig. Auch die größten polnischen Stahlwerke, ArcelorMittal Poland, haben dort ihren Sitz.



Insgesamt umfasst der Bestand der Trei 17 Vendo Parks in Polen, Tschechien und der Slowakei, zehn weitere befinden sich aktuell in Entwicklung. Erst kürzlich konnte die Trei Vendo Parks in Skierniewice, Lodz (Beide Woiwodschaft Lodz) und Swidnica (Woiwodschaft Niederschlesien) eröffnen.



Unter der Marke Vendo Park plant, baut und betreibt die Trei Real Estate Fachmarktzentren in Polen, Tschechien und der Slowakei. Der erste Vendo Park in Polen eröffnete 2013 in Nysa. Heute gehören zu den Standorten Chelm, Milanowek, Minsk Mazowiecki, Skierniewice, Lodz, Swidnica und ganz aktuell Dabrowa Gornicza. Neben der Entwicklung von Fachmarktzentren verwaltet die Trei Real Estate in Polen mehr als 100 Handelsimmobilien, in denen der Lebensmittelhändler Biedronka ansässig ist.