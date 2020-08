Trei feiert Eröffnung des 18. Fachmarktzentrum in Polen

Die Trei Real Estate GmbH hat die Eröffnung ihres 18. Fachmarktzentrums unter der Marke Vendo Park in Polen gefeiert. Die Handelsimmobilie befindet sich in Solec Kujawski in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern. Die Kleinstadt hat rund 16.000 Einwohner und liegt ungefähr zwei Autostunden südlich von Danzig an der Weichsel. Der neue Vendo Park verfügt über eine Mietfläche von rund 3.000 m² und 97 Parkplätze. Das Objekt ist fast vollständig vermietet. Zu den Mietern zählen u.a. KiK, Sinsay, Martes Sport, RTV Euro AGD und Hebe. Insgesamt hat die Trei rund 3,8 Millionen Euro investiert.

