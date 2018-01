Das Unternehmen Trayzi powered by Skidata AG hat rund 470 m² Bürofläche auf dem Campus „neue Balan" in München, St.-Martin-Straße 106, gemietet. Trayzi ist ein auf künstlicher Intelligenz basierendes Self-check-out-System für Essen und Getränke für beispielsweise Anwendungen in der Gastronomie oder im Handel. Colliers International war auf der Vermieterseite vermittelnd und beratend tätig. Knight Frank beriet den Mieter.

