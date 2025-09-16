Langfristige Präsenz
Traunreut: Aldi Süd sichert sich Standort im Quartier Munapark
Aldi Süd hat im künftigen Traunreuter Quartier Munapark ein rund 7.000 m² großes Teilgrundstück von der S&P Commercial Development erworben. Der Lebensmitteleinzelhändler wird dort eine neue Filiale eröffnen und setzt damit auf eine langfristige Präsenz in der Innenstadt. Der Baustart für das Quartier ist im Herbst 2026 vorgesehen.
„Mit dem Erwerb des Grundstücks bekennen wir uns klar zum Standort Traunreut und zur Qualität der Quartiersentwicklung. Statt Mieter werden wir Eigentümer – ein starkes Signal für unser nachhaltiges Engagement. Wir werden hier eine der modernsten Aldi Süd Filialen der Region realisieren und freuen uns, Teil eines zukunftsfähigen Quartiers zu sein“, sagt Christoph Zeller, Director Real Estate bei Aldi Süd.
Die Gesamtentwicklung des Munaparks bleibt dabei unverändert und wird sowohl architektonisch als auch von den Nutzungen her wie geplant realisiert. Der von Aldi Süd erworbene Bauteil wird über der Filiale im Erdgeschoss mehrere Geschosse Büro- und Dienstleistungsflächen beherbergen. Im übrigen Quartier werden zudem ein dm-Drogeriemarkt und Deichmann Teil des Einzelhandelsangebots sein [wir berichteten]. Ergänzt wird die Quartiersstruktur durch moderne Büroeinheiten, möblierte Apartments und einen Wohnkomplex. Ein Seniorenwohnzentrum der BayernCare markiert den Auftakt des Projekts an der Ecke Traunring/Eichendorffstraße [wir berichteten].
Nach dem Vertragsabschluss können nun die baurechtlichen Rahmenbedingungen im Austausch mit der Stadt konkretisiert werden, um dann im nächsten Jahr in die Umsetzung zu gehen. Der Baustart ist für den Herbst 2026 vorgesehen.
„Wir freuen uns sehr, dass das Projekt nach intensiver Vorbereitung nun nach und nach in die Realisierung gehen kann. Trotz der anspruchsvollen Rahmenbedingungen in der Baubranche konnten wir die Weichen für ein städtebaulich wie wirtschaftlich nachhaltiges Projekt stellen“, erklärt Stephan Meier, Leiter Projektentwicklung bei S&P Commercial Development.
Der Munapark entsteht auf einem innenstadtnah gelegenen, rund 18.000 m² großen Grundstück am Traunring und wird ein neuer, wichtiger Anlaufpunkt in der Stadt sein. Das neue Quartier schafft nicht nur wichtige Angebote, sondern wird durch seine zentrale Lage und Durchwegung auch zur besseren Vernetzung der Innenstadt beitragen.