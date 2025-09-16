Traunreut: Aldi Süd sichert sich Standort im Quartier Munapark

Aldi Süd hat im künftigen Traunreuter Quartier Munapark ein rund 7.000 m² großes Teilgrundstück von der S&P Commercial Development erworben. Der Lebensmitteleinzelhändler wird dort eine neue Filiale eröffnen und setzt damit auf eine langfristige Präsenz in der Innenstadt. Der Baustart für das Quartier ist im Herbst 2026 vorgesehen.

.