Transgourmet investiert am Standort Hamburg

Neuer Transgourmet-Standort

Transgourmet ist weiter auf Modernisierungs- und Wachstumskurs: Der Betrieb in Hamburg zieht mit der kompletten Belegschaft fünf Kilometer vom aktuellen Standort entfernt in einen modernen Neubau – und schafft damit deutlich mehr Raum für weiteres Wachstum. Das Gebäude wird im März 2018 zusammen mit dem Tochterunternehmen Sump & Stammer, dem Spezialisten für die Belieferung der Kreuzschifffahrt und von internationalen Hotelketten, bezogen. Acht Monate sind seit dem Baubeginn im Januar 2017 vergangen – jetzt wird die Fertigstellung des Rohbaus am 24. August mit einem Richtfest gefeiert.

Ein weiterer Meilenstein des Neubaus ist erreicht. Der Rohbau am neuen Standort Beim Schröderschen Hof 3 in Hamburg-Obergeorgswerder ist fertiggestellt. Hier ziehen im März 2018 alle Transgourmet-Mitarbeiter des zurzeit noch aktuellen Transgourmet Standortes in der Dratelnstraße 20 in Wilhelmsburg ein. Auch die Mitarbeiter des Tochterunternehmens von Transgourmet Central & Eastern Europe, Sump & Stammer International Food Supply GmbH, beziehen das neue Gebäude. Transgourmet hatte Anfang 2015 die Mehrheit an dem Hamburger Handelsunternehmen übernommen – und damit die Lücke der Versorgung von Seeschiffen und per Seeweg geschlossen. „Mit dem Neubau schaffen wir moderne, zukunftssichere Arbeitsplätze und beste Voraussetzungen dafür, gemeinsam unserem Ziel näher zu kommen, das nachhaltigste Unternehmen der Branche zu werden“, erklärt Thomas Lassen, regionaler Betriebsleiter Nord bei Transgourmet. Insgesamt 280 Mitarbeiter finden ihren Platz im Neubau auf rund 20.000 m² Fläche, wovon allein 12.000 m² gekühlte Fläche sind. Wolfgang Sump, Geschäftsführer Sump & Stammer, ist sich sicher: „Durch die Zusammenarbeit beider Unternehmen unter einem Dach werden wir effizienter arbeiten und die Synergien steigern.“



Bei dem Bau des neuen Logistikzentrums mit Hochregallager wird das Thema Nachhaltigkeit groß geschrieben – unter anderem durch die Einrichtung einer CO2-Kälteanlage zur Kältegewinnung und den Bau einer Photovoltaikanlage. Hierfür wird eine Dachfläche von 4.500 m² mit Photovoltaikmodulen bebaut. Die Anlage hat eine Leistung von 640.000 kWh/Jahr und sorgt dafür, dass CO2-Emissionen verringert werden, die sich auf 376.120 kg/Jahr belaufen. Der selbst erzeugte Strom wird direkt vor Ort genutzt. Transgourmet bezieht zudem an vielen Standorten 100 % Grünstrom aus Wind- und Wasserkraft – so zukünftig auch am Standort Hamburg. Begrünte Dachflächen und zwei PKW-Ladesäulen komplementieren die nachhaltige Ausrichtung. „Wir haben uns bewusst gegen eine Bestandsimmobilie und für einen Neubau entschieden. So können wir gewährleisten, dass unsere eigenen Nachhaltigkeitsstandards und die neuen Sozialstandards für die Mitarbeiter, etwa durch das Angebot einer Kantine, umgesetzt werden“, ergänzt Thomas Lassen. Die Generalplanung des Neubaus lag in den Händen des Architektur- und Planungsbüros Thiele & Linnenberg aus Hamburg. Für die Übergabe des schlüsselfertigen Baus zeichnet die List-Bau Nordhorn GmbH & Co. KG verantwortlich.