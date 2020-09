Transaktionsvolumen bleibt unterdurchschnittlich

Mit einem Transaktionsvolumen von etwa 4,2 Mrd. Euro blieb das Transaktionsgeschehen am Investmentmarkt für Gewerbe- und Wohnimmobilien recht verhalten. Das Volumen war nur halb so hoch wie im Durchschnitt der vergangenen zwölf Monate, lag jedoch geringfügig über dem Durchschnitt der vorherigen „Pandemiemonate“ April bis Juli von 4,0 Mrd. Euro.

.

Seit April stellt sich der Investmentmarkt deutlich kleinteiliger dar als in den Monaten zuvor. So lag die durchschnittliche Transaktionsgröße von April bis Ende August 2020 bei 27,2 Mio. Euro. In den zwölf vorherigen Monaten (April 2019 bis März 2020) betrug das durchschnittliche Volumen pro Transaktion noch 42,2 Mio. Euro.



Dies ist unter anderem auf einen Rückgang der Transaktionen im dreistelligen Millionenbereich zurückzuführen. Während von April bis August pro Monat im Mittel neun solcher Transaktionen stattfanden, waren es in den zwölf Monaten zuvor 17 Verkäufe im Monat. Seit April dieses Jahres entfiel rund die Hälfte des Gesamtvolumens auf Transaktionen im dreistelligen Millionenbereich. Zum Vergleich: In den zwölf Monaten zuvor waren es noch 58 %. Dies dürfte eine Folge davon sein, dass angesichts Unsicherheiten zu Beginn der Pandemie insbesondere Verkaufsprozesse von großvolumigen Produkten zunächst verschoben wurden.



Gleichwohl resultiert die rückläufige mittlere Transaktionsgröße nicht nur aus der geringeren Zahl einiger weniger großvolumiger Verkäufe. Auch der Median der Transaktionsgröße ist seit Anfang April im Vergleich zu den vorherigen zwölf Monaten um 20 % auf circa 7,5 Mio. Euro gefallen. Dies verdeutlicht ein in der Breite zurückgegangenes Durchschnittsvolumen. Eine Erklärung hierfür dürfte auch im Bedeutungsgewinn von tendenziell kleinteiligeren Objektarten sein, wie etwa Pflegeimmobilien oder Lebensmittelmärkten.