In den ersten drei Quartalen 2022 stieg das Transaktionsvolumen am Investmentmarkt für Industrie- und Logistikimmobilien im Vorjahresvergleich um 33 Prozent auf 8,5 Milliarden Euro, wovon 50 Prozent auf internationale Investoren entfiel. Gleichzeitig wurde der Durchschnitt der letzten zehn Jahre in Höhe von 3,94 Milliarden Euro mehr als verdoppelt. Damit hatte

[…]