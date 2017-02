Immobilientransaktionen 2016 liefern enorme Zusatzeinnahmen aus Grunderwerbsteuer

Auf den deutschen Immobilienmärkten sind im vergangenen Jahr 240,5 Milliarden Euro investiert worden, damit wurde der höchste Wert seit Beginn der Erfassungen im Jahr 1988 registriert. Gegenüber 2015 ist dies ein Anstieg um rund 21 Milliarden Euro beziehungsweise 9,6 Prozent. Die daraus resultierenden Zusatzeinnahmen aus der Grunderwerbsteuer belaufen sich auf 12,4 Milliarden Euro. Zu diesem Ergebnis kommt eine Hochrechnung des Immobilienverbands IVD auf Basis des vom Bundesministerium für Finanzen erhobenen Grunderwerbsteueraufkommens.

„Die deutschen Immobilienmärkte sind im In- und Ausland nach wie vor sehr attraktiv“, erläutert Jürgen Michael Schick, Präsident des Immobilienverbandes IVD. „Der Staat profitiert dadurch von einem immer höheren Grunderwerbsteueraufkommen. Allein die letzten Erhöhungen der Grunderwerbsteuer haben den Ländern 2016 ein Einnahmeplus von 10,2 Prozent auf 12,4 Milliarden Euro verschafft. Vor diesem Hintergrund ist es umso weniger gerechtfertigt, dass immer mehr Bundesländer die Grunderwerbsteuer auf den Höchstsatz von 6,5 Prozent anheben. Das erschwert gerade Schwellenhaushalten den Zugang zu selbstgenutztem Wohneigentum und somit einer kapitalgedeckten Altersvorsorge“, sagt Schick.



Saarland und NRW mit den prozentual stärksten Transaktionsanstiegen

In zehn Bundesländern sind die Immobilienumsätze mehr oder minder stark gestiegen. Das stärkste Umsatzwachstum hat es im Saarland (+38,5 Prozent auf 1,79 Milliarden Euro), in Nordrhein-Westfalen (+16,3 Prozent auf 45,34 Milliarden Euro) und in Hessen (+15,6 Prozent auf 22,16 Milliarden Euro) gegeben. Im zweistelligen Prozentpunktebereich sind die Transaktionsvolumina auch in Bayern (+13,3 Prozent auf 50,83 Milliarden Euro), Berlin (+14,4 Prozent auf 18,31 Milliarden Euro), Niedersachsen (+10,14 Prozent auf 18,17 Milliarden Euro), Sachsen (+11,9 Prozent auf 8,17 Milliarden Euro) und Sachsen-Anhalt (+15,3 Prozent auf 3,08 Milliarden Euro) gestiegen. Leichte bis starke Umsatzrückgänge zwischen 0,2 Prozent und 7,8 Prozent waren in Baden-Württemberg, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen zu verzeichnen.



Bayern vor NRW erneut mit den höchsten Umsätzen

Wie in den Jahren zuvor wurden auch 2016 mit 50,83 Milliarden Euro die höchsten Umsätze in Bayern erzielt. Im Vorjahresvergleich sind die Umsätze noch einmal um 13,3 Prozent angestiegen. An zweiter Stelle folgt Nordrhein-Westfalen mit 45,34 Milliarden Euro - ein Plus von 16,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auf Platz drei liegt Baden-Württemberg mit einem Umsatz von 31,92 Milliarden Euro. Hier ist das Transaktionsvolumen um 0,5 Prozent leicht gesunken.