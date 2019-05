Lührmann vermittelt an private Investoren in Trier, Leverkusen und Düsseldorf

Immobilien in bester Lage am Hauptmarkt in Trier, in der Mittelstraße Düsseldorfs und am Wiesdorfer Platz in Leverkusen haben jeweils neue Eigentümer – sie wechselten von privater Hand in die Portfolios von Family Offices oder regionalen Investoren. Lührmann hat bei den Transaktionen beraten.

So hat in Trier eine regionale Investorengruppe die Liegenschaft am Hauptmarkt 5 übernommen. Rund 1.500 m² Gesamtfläche stehen dort zur Verfügung. Der Mietvertrag mit dem Betreiber des Restaurants „Weinstube zum Domstein“ besteht langfristig fort. Die Görgens-Gruppe aus Köln ist neuer Eigentümer der Immobilie Wiesdorfer Platz 47-53 in Leverkusen. Die ca. 3.500 m² große Fläche wird der Käufer künftig teilweise für sein Modekonzept „Olymp & Hades“ nutzen. Der Store wurde bereits eröffnet. Diesel ist Mieter im Geschäftshaus Mittelstraße 9 in Düsseldorf. Ein örtliches Family Office hat das Haus von einem privaten Eigentümer erworben. Die Gesamtfläche beträgt etwa 840 m². Über die jeweiligen Kaufpreise wurde Stillschweigen vereinbart.



Beratung privater Eigentümer: Marktkenntnisse transparent teilen

„Informationen über Verkaufsvorhaben machen häufig sehr schnell die Runde. Private Investoren legen daher sehr viel Wert auf vertrauliche Gespräche.“ Es sei wichtig, die aktuellen Marktentwicklungen transparent aufzuzeigen. „Über Jahre sind die Kaufpreisfaktoren und die Mietpreise beständig gestiegen. Der Peak ist nun in vielen Städten erreicht, jedoch seit Anfang 2018 zum Großteil bereits rückläufig“, so Cremer. Als positives Beispiel nennt er Trier: Die Nachfrage in der Innenstadt mit dem attraktiven Rundlauf über Simeonstraße, Hauptmarkt, Grabenstraße, Brotstraße, Kornmarkt und Fleischstraße sei sehr gut. Mieter suchen kleine bis mittelgroße Einzelhandelsflächen für Handel und Gastronomie, private wie semi-institutionelle Investoren sind an Ankäufen interessiert. Spitzenmieten und Kaufpreisfaktoren sind nach Erhebungen von Lührmann in den vergangenen zehn Jahren stark angestiegen. „Dem Einzelhandel in Trier geht es, vor allem durch den florierenden Tourismus, gut. Aus den umliegenden Regionen und dem nahen Luxemburg wird Kaufkraft in die Stadt gebracht“, sagt Jan-Philip Cremer, Senior Consultant bei Lührmann in Düsseldorf, zu den Besonderheiten bei der Beratung lokaler und regionaler Investoren.



Spitzenmieten oftmals Aufhänger für Beratungen

Trier sei ein gutes Bespiel für eine erfolgreiche Einzelhandelsentwicklung in den vergangenen Jahren, beurteilt der Senior Consultant die Lage. „Die erzielbaren Mietpreise sind oft Aufhänger unserer Beratungsgespräche“, sagt er. „Es ist uns wichtig, transparent über Potenziale und Veränderungen von Lagen zu informieren.“ So beispielsweise auch in Leverkusen. Der Mieterbesatz hat sich dort in den Vorjahren zwar nicht massiv geändert, die Frequenz in der 1A-Lage hat sich durch Projektentwicklungen allerdings in Richtung des Einkaufszentrums „Rathaus-Galerie“ verschoben. Die Consultants des Maklerhauses schätzen die Einzelhandelslage in Leverkusen, trotz der starken Wettbewerbsstädte Köln und Düsseldorf, als nachhaltig und gut ein. Die Betrachtung der Entwicklung der Spitzenmieten und Kaufpreisfaktoren in den Lührmann CityLife Facts untermauert dies.



In der NRW-Landeshauptstadt Düsseldorf steigen Mieten und Faktoren kontinuierlich an. „Die Gesamtfläche des Einzelhandels ist im Vergleich zu anderen Städten dieser Größe relativ gering“, sagt Hendrik Poggemann, geschäftsführender Gesellschafter von Lührmann Düsseldorf. Die Nachfrage nach Mietobjekten sowie Investitionsmöglichkeiten sei sehr hoch. Neben Projektentwicklungen und der Standortsuche von Konsum- und Luxusmarken, wären die Königsallee als eine der bekanntesten Shopping-Straßen Deutschlands und die touristische Anziehungskraft weitere Argumente für die weiterhin sehr positive Entwicklung der Stadt.