Trampolinpark SkyFly siedelt sich in Magdeburg an

Der Trampolinpark “SkyFly“ siedelt sich, von Aengevelt Magdeburg begleitet, neu in Magdeburg an und schließen dazu einen langfristigen Mietvertrag über rd. 2.600 m² im Magdeburger “Flora Park“, Olvenstedter Graseweg 37, im Stadtteil Neustädter Feld ab. Vermieter ist die TransEuropean VI Flora Park (Jersey) Ltd., beratend tätig für die Gesellschaft war die Rodewald Projektentwicklungen, Lüneburg. Mietbeginn ist voraussichtlich im Juli 2018, die Eröffnung ist für Herbst 2018 geplant.

Der Flora-Park, errichtet im Jahr 1993, ist der flächengrößte, überdachte Service- und Einkaufspark Sachsen-Anhalts. Seitdem fungiert er im Norden der Stadt als Stadtteilzentrum mit Nahversorgungsfunktion und hat einen festen Platz im Herzen der Magdeburger. Der Flora-Park ist über die eigene Haltestelle bestens an den öffentlichen Personennahverkehr angebunden. Regelmäßig machen die Buslinien 52 und 71 halt und mit ca. 2.700 kostenfreien Parkplätzen bietet der Park ein entspanntes, familienfreundliches Einkaufserlebnis in angenehmer Atmosphäre. Seit 13 Jahren ist die Stadtteilbibliothek im Center eine wichtige Begegnungsstätte für Anwohner und Besucher.